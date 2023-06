Klejn angriber er kongen af saksespark

Når man måler 177 centimeter, har man naturligt et lille efterslæb mod store, stærke centerforsvarsspillere, når fodbolden befinder sig i anden sals højde.

Men er man akrobatisk som Morten Nordstrand, der torsdag 8. juni fylder 40 år, kan man kompensere for det på anden vis. To gange har han nemlig lavet årets mål i dansk fodbold ved at katapultere sin klejne angriberkrop højt op i en vandret position og score på saksespark.