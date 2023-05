Afgående landstræner nægter at tænke på snarligt farvel

Sker det, ryger Danmark i kvartfinalen for tredje gang i dansk ishockeys historie. Hvis ikke, udløser det en niende- eller tiendeplads, hvilket flugter fint med placeringen på verdensranglisten, hvor Danmark er nummer ti.

Selv om chancen for avancement er lille og kan være forsvundet, inden spillerne går på isen, lover Ehlers, at holdet vil forsøge at give finnerne kamp.

- Igen møder vi et hold, som er bedre end os til alt. Det bliver en hård og svær kamp, men som hold elsker vi de her udfordringer, hvor vi skal forsøge at være med så længe som muligt, siger landstræneren.

Han har også bemærket, at det finske hold har været lidt langsomt til at komme i omdrejninger ved VM.

- Det er jeg nok enig i. Men jeg ved også, hvad den træner (Finlands succesfulde landstræner, Jukka Jalonen, red.) lige pludselig formår med de drenge.