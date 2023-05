Skadede danskere er færdige ved ishockey-VM

Også Oliver Lauridsen måtte forlade USA-kampen i utide og er heller ikke i stand til at fortsætte i turneringen. Det er andet VM i træk, at en skade sætter forsvarsklippen ud af spillet.

Sidste år blev han tidligt i turneringen ramt af en alvorlig skulderskade, som efterfølgende krævede operation.

Som afløser for Oliver Lauridsen har landstræner Heinz Ehlers fået grønt lys til at bruge Oliver Larsen.

Backen fra finske Jukurit meldte ellers i første omgang afbud til VM med en skade. Men meldingen er, at han nu har været på is et par gange og har fået lov af sin klub til at deltage.

Den 24-årige nordjyde har været fast inventar på det danske landshold i de tre seneste VM-turneringer.