Finalemodstander i Rom jagter revanche mod Holger Rune

I Rom er der også tale om en Masters 1000-finale, og Rune kan kigge trygt på sine seneste resultater mod spillere fra top-5 i verden. Her har han vundet syv kampe og kun tabt en enkelt.

Det inkluderer Runes sejre i denne uge i Rom over verdensetteren Novak Djokovic i kvartfinalen og Casper Ruud, verdens nummer fire, i lørdagens semifinale.

- Jeg spiller noget af mit bedste tennis, når jeg spiller mod de bedste i verden. Det er et godt tidspunkt at spille mit bedste tennis, for det har man brug for mod dem. Nu har jeg formået at gøre det mange gange.

- Det er naturligvis nogle af de hårdeste udfordringer at møde spillere fra top-5, fordi de er de bedste i verden. Men jeg spiller godt, når jeg møder dem, siger Rune.