Sen amerikansk slutspurt svækker Danmarks kvartfinalehåb

Christian Wejse faldt i øjnene ved at vinde en hel bunke vigtige faceoffs, som sørgede for, at det danske hold ikke kom under samme vedvarende bombardement, som i anden periode mod tyskerne i torsdags.

Det var en slem streg i regningen, at holdet sidst i anden periode mistede en skadet Oliver Lauridsen.

Jacob Gammelgaard leverede en solid indsats som substitut i karrierens første aktive VM-kamp. Men Lauridsens rutine bliver stærkt savnet, hvis han ikke kommer tilbage på isen ved VM.

Umiddelbart før den første amerikanske scoring havde Danmark haft to powerplay, blandt andet mere end et minut med fem spillere mod tre.

Den situation fik Nikolaj Ehlers, Nicklas Jensen og resten af overtalsformationen alt for lidt ud af.

USA klarede frisag, og da Morten Poulsen kort efter til danskernes store utilfredshed røg i straffeboksen, satte Gauthier kniven ind.

Alex Tuch afgjorde reelt kampen fire et halvt minut før tid, da han hamrede pucken op i nærmeste målhjørne. Rocco Grimaldi scorede til 3-0 i tomt mål i de sidste sekunder.

Danmark skal formentlig vinde begge sine sidste kampe mandag og tirsdag mod Sverige og Finland for at avancere i turneringen.