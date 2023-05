Skade tvang Axelsen til at trække sig fra kvartfinale

Det danske badmintonlandsholds chancer for at avancere til semifinalen ved VM for blandede hold, Sudirman Cup, er kraftigt forringet.

Den helt store danske stjerne Viktor Axelsen måtte trække sig, da han fredag spillede Danmarks anden kamp i kvartfinalen mod Malaysia.

Mod stjernen Lee Zii Jia blev han skadet og sagde stop ved stillingen 4-4.