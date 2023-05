Den røde røg fra romerlysene steg op mod himlen og skabte den samme farvekombination som tøjet hos de jublende Hvidovre-spillere.

Der var spillet 10 minutter af topkampen mod Sønderjyske i 1. division, da Fredrik Carlsen scorede et mål, der så ud til at skabe en ægte himmelfartsdag i fodboldmæssig forstand for Hvidovre IF.