Dansk VM-forward om Tyskland: Det er et andet niveau

For selv om Tyskland er uden point efter tre kampe, har holdet presset stormagterne Finland, Sverige og USA til det yderste.

- Tyskland har spillet rigtig godt og været lidt uheldig med resultaterne. Det bliver bestemt ikke nogen let kamp, siger Frederik Storm.

De seneste seks VM-møder mellem Danmark og Tyskland er sluttet med en sejr på et mål til et af holdene eller med en afgørelse i overtid.

Sidste år vandt tyskerne 1-0 i en chancefattig kamp.

- Det plejer at være tæt, men vi skal være opmærksomme på, at de har nogle store profiler med - også spillere fra Nordamerika. Det er et lidt andet niveau, vi skal møde denne gang, siger Frederik Storm.