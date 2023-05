16/05/2023 KL. 17:00

Per Røntved markerede sig med »sit stærke venstreben og elegante spil«

Per Røntved var et af fodboldens fyrtårne og havde sin storhedstid i 1970'erne, lige inden landsholdet slog igennem internationalt. Tirsdag døde han i en alder af 74 år. Men Per Røntveds bidrag til dansk fodbold huskes, mener tidligere holdkammerat og landsholdstræner, Morten Olsen.