Hvis du hader spænding så kig væk - nedrykningsspillet er svimlende tæt

De gulblusede fra AC Horsens forlængede sit formdyk, som har haft katastrofale konsekvenser. Søndag tabte holdet 3-1 til FC Midtjylland og står efter de seneste fem kampe tilbage med ét sølle point. Attituden hos spillerne fortalte en historie om, at nedrykning mere og mere ligner en realitet.

Hvad betyder det så?

Det åbenlyse er AaB’s stærke form. Af de seneste fem kampe har holdet ikke tabt en eneste og kunne først juble fredag og igen søndag over nu endelig at have kæmpet sig op over nedrykningsstregen for første gang siden ottende spillerunde. Nordjyderne bytter plads med Horsens, som næste gang møder et hold på vej ud af en resultatmæssig krise; Silkeborg. Værst ser det stadig ud for Lyngby, som skraber bunden i nedrykningsspillet og har nu tre kampe tilbage til at hente AaB og AC Horsens, som begge er fire point foran.