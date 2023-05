Dansk mirakeltriatlet har deltaget i sit sidste VM

En træningsulykke sendte i 2013 triatleten Camilla Pedersen i koma i næsten tre uger.

I 2014 vandt hun VM-guld på den lange triatlondistance, blev årets sportsnavn og vandt B.T.’s Guld for præstationen.

Søndag deltog 39-årige Camilla Pedersen for sidste gang ved et VM. Hun har meddelt, at hun ikke vil stille op ved flere verdensmesterskaber. Det skriver Triatlon Danmark torsdag på sin hjemmeside.