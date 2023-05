Ishockeylandsholdet skuffede i tam VM-generalprøve

Forinden havde Nick Olesen sørget for en god åbning på perioden ved at udligne 1-1 fra tæt hold, men generelt var der for langt imellem de opløftende sekvenser i den offensive zone.

Det udløste suk på tribunerne, da danskerne diskede op med to ukoncentrerede powerplay i første periode. Heller ikke her fandt spillerne de fine takter fra tidligere testkampe.

Nytilkomne Mikkel Aagaard var placeret som center i en førstekæde med Nicklas Jensen og Felix Scheel, mens Mikkel Bødker og Frederik Storm havde Christian Wejse imellem sig i andenkæden.

Ingen af de to danske topkæder så helt velsmurte ud. Nu skal landstræneren bruge de næste dage til at gruble over, hvordan han skal lægge puslespillet til VM, hvor forwardstjernen Nikolaj Ehlers bliver en central brik.