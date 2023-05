Danske ishockeyherrer kom ned på jorden efter god stime

Danmarks ishockeyherrer løb torsdag aften ind i et nederlag efter en god stime af sejre.

Forud for nederlaget på 3-6 til Letland havde det danske landshold vundet over en kamp over Finland og to over Norge, men torsdag gik det galt i Aalborg.

Letland bragte sig foran 1-0 i powerplay, og kort efter blev det også 2-0, da Karlis Cukste langt udefra sendte pucken i mål.