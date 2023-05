Klassikerspecialist og OL-guldvinder kører cyklen i garagen

Når cykelsæsonen er omme, forlader Greg Van Avermaet feltet.

Den belgiske klassikerspecialist har besluttet sig for at indstille karrieren, oplyser han i et opslag på Instagram.

Når året er omme, kan han se tilbage på en stor karriere, hvor han var blandt de allerbedste i endagsløbene.

De største sejre kom i 2016 og 2017, hvor han vandt OL i Rio de Janeiro og den måske mest mytiske forårsklassiker Paris-Roubaix.