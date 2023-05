Sen Alba-scoring sender Barcelona tættere på guldet

Frenkie de Jong flugtede lige på Fernandez fra tæt hold, og Robert Lewandowski fik annulleret en scoring for offside. Til sidst sørgede Alba dog for forløsningen.

Andreas Christensen var i Barcelonas startopstilling, men blev skiftet ud tidligt i anden halvleg. Han og holdkammeraterne er 14 point foran Real Madrid, der senere tirsdag tabte 0-2 på udebane til Real Sociedad.

Kampens første scoring faldt kort inde i anden halvleg efter en fejl af Real Madrids Eder Militao.

Den brasilianske stopper glemte at kigge sig for, da han spillede bolden på tværs af eget felt. Den havnede hos Sociedads japaner Takefusa Kubo, der let kunne score.

Ondt blev værre for madrilenerne, da Dani Carvajal efter en times spil blev udvist efter sin anden advarsel. Og fem minutter før tid kunne baskerne endegyldigt afgøre kampen.