Stærk skarpretter kæmper mod racisme

Angriberens modsvar på racismen kostede gult kort nummer to og dermed en udvisning, men karantænen blev efterfølgende annulleret.

Det ser Lukaku som en lille sejr i kampen mod racisme.

»Det sender et budskab ud til hele sportsverdenen og længere ud end det. Det viser, at der er et ønske om at bekæmpe racisme,« sagde Lukaku efter den annullerede karantæne.

171 Juventus-fans fik karantæner og bøder efter hændelsen.

Lukaku har også tidligere vist stor støtte til kampagnen ”Black Lives Matter”.

Masser af mål

Inde på banen taler hans statistik for sig selv.

I sine næsten 700 professionelle kampe for Anderlecht, Chelsea, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter og Belgiens landshold har han scoret i cirka hver anden kamp i gennemsnit.