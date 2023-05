NHL-veteranen Lars Eller melder fra VM i ishockey

Den mangeårige NHL-spiller Lars Eller kommer ikke til at forstærke det danske ishockeylandshold ved VM senere på måneden.

Eller blev sammen med Colorado Avalanche slået ud af Stanley Cup-slutspillet natten til mandag og har dermed afsluttet endnu en sæson i Nordamerika.

Men han flyver ikke til Finland for at spille VM for Danmark, oplyser han til TV 2 Sport.