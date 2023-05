AaB har fundet ny sportsdirektør i tysk investorgruppe

Ole Jan Kappmeier er med i den tyske storaktionærgruppe, der ledes af den tidligere landsholdsspiller Thomas Hitzlsperger, og som købte sig ind i AaB tidligere på foråret.

I resten af maj vil Jan Peters stadig varetage rollen som sportslig ansvarlig, indtil Ole Jan Kappmeier overtager styringen 1. juni.

Ole Jan Kappmeier har tidligere været sportslig projektkoordinator for den tyske klub Hamburger SV. Her var han ansvarlig for den strategiske og konceptuelle udvikling i klubbens ungdomsafdeling.