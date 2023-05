Holger Rune knækkede i midnatsinferno i Madrid

Det bliver ikke til den anden titel i træk for Holger Rune, som langt over midnat natten til mandag blev slået ud af ATP Masters 1000-turneringen i Madrid af spanske Alejandro Davidovich Fokina.

Danskeren kæmpede med både et dårligt håndled og et lettere fjendtligt spansk publikum, der hjalp Davidovich Fokina frem mod sejren 7-6, 5-7, 7-6 i en maratondyst på over tre timer.