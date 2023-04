Danske forsvarsspillere triumferede i fransk pokalfinale

Mens Desler i en årrække tørnede ud for OB, har Nicolaisen en fortid i FC Midtjylland.

De kunne juble over at se forsvarskollegaen Logan Costa score kampens to første mål, inden der var spillet ti minutter.

Da den hollandske angriber Thijs Dallinga scorede til 3-0 midtvejs i første halvleg, lignede en meget tidlig afgørelse på finalen.

Dallinga sørgede også for 4-0 efter en halv time, og så var der ikke meget at spille om i den sidste time.

Med et kvarter tilbage reducerede Nantes til 1-4 på straffespark ved Ludovic Blas, men Toulouse svarede hurtigt tilbage med kampens sidste mål ved marokkanske Zakaria Aboukhlal.