Ishockeyherrer tog tredje sejr på stribe inden VM

Endnu en gang fik Eirik Salsten reduceret for nordmændene, inden danskerne satte tingene på plads med to mål på under et minut.

Lucas Andersen leverede sit første mål på landsholdet med scoringen til 4-2 med lidt under syv minutter tilbage af kampen.

59 sekunder senere hamrede Nicklas Jensen pucken op i målhjørnet med kampens flotteste scoring til slutresultatet 5-2.

Landstræner Heinz Ehlers er tilfreds med sejren, men kritiserer også spillet i store perioder af kampen.

- Man skal altid være glad, når man vinder. Jeg synes faktisk, at det var den dårligste kamp af de seks testkampe, vi har spillet, siger Heinz Ehlers til TV 2 Sport.

Danmark skal møde Letland i Aalborg på torsdag, mens Slovenien 9. maj kommer på besøg til den sidste VM-testkamp fem dage senere.