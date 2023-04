Teamkollega slår Magnussen for fjerde kvalifikation i træk

Strømproblemerne med raceren fra fredag så ud til at være udbedret, så Magnussen havde bedre forudsætninger, men han måtte stadig se sig slået af teamkammerat Nico Hülkenberg.

I Q2 lå Magnussen længe foran sin tyske kollega, men med sit sidste forsøg kørte Hülkenberg sig til 12.-bedste tid. Han var omkring et halvt sekund bedre end danskeren. Det er fjerde gang i træk, at Hülkenberg er bedst af de to i en kvalifikation.

Ligesom fredag var Ferraris Charles Leclerc hurtigst i kvalifikationen, selv om han på sin sidst omgang kørte i væggen og smadrede en frontvinge.