Herning Blue Fox siger farvel til succesfuld træner

Det blev afgjort, da Aalborg i tirsdags vandt 3-2 i finaleseriens sjette kamp. Dermed fik Herning sølvmedaljer. Det var første gang i fem år, at klubben sikrede sig metal.

Pekka Tirkkonen har været i Herning Blue Fox i to sæsoner, og i dem begge førte han klubben til pokalfinalen. I andet forsøg lykkedes det at løfte pokalen for første gang i otte år.

Torben Skovsgaard fortæller, at Pekka Tirkkonen var skuffet, da han torsdag fik nyheden om, at han ikke får sin kontrakt forlænget.

Herning forventer at have en ny træner på plads inden for få uger, lyder det.