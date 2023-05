Eksbomber rådgiver landsholdsanføreren

Agentkarrieren har også budt på nedture. I 2009 blev Beck frataget sin licens i tre år - to af dem betinget - fordi han blev fundet skyldig i at have været dobbeltagent. Det vil sige, at han både repræsenterede en spiller og den klub, som spilleren forhandlede med.

Beck kunne derfor ikke repræsentere Simon Kjær i en periode, men landsholdsspilleren fastslog offentligt, at han under agentkarantænen fortsat ville bruge vennen som karriererådgiver.

Agenten blev kendt skyldig i et lignende dobbeltnummer i 2022 i England, hvor han blev udelukket i et halvt år.

Helt i Middlesbrough

Mikkel Beck er født i Aarhus, opvokset i Kolding og fik sit fodboldgennembrud for fynske B1909.

Herfra tog han turen til tyske Fortuna Köln i 1993. Fodbolddarioen med de lange lyse lokker vidste, hvor målet stod, og i maj 1995 debuterede han på A-landsholdet med et mål mod Finland. I alt blev det til 19 landskampe og tre mål.