Dansk ishockeys store titelsamler stopper karrieren

- Jeg har haft for mange skader. Kroppen gør pisseondt hver morgen - specielt her i slutspillet med det tætte program. Jeg har jo fandeme spist smertestillende hele tiden for at komme igennem.

- Jeg har også brækket flere ting gennem årene og været igennem operationer. Og jeg vil hellere selv sige, at det er slut end at vente på, at kroppen slukker helt, siger Mads Christensen til Herning Folkeblad.

Forwarden kan se tilbage på en karriere, der gjorde ham til en decideret titelsluger i Danmark og Tyskland. Hele 11 gange har han vundet et nationalt mesterskab.