Maralhjorten er et yndet mål for trofæjægere, der ofte sniger sig ind på deres bytte på bjergskråninger på hesteryg.

Et stort gevir fra en maralhjort, nedlagt i Rusland, er et af beviserne imod nordmanden Anders Besseberg. Den tidligere præsident for det internationale skiskydningsforbund (IBU) er blevet tiltalt for grov korruption.