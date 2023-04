Chef for japansk OL-sponsor bestak arrangør

Afsløringerne af korruption og bestikkelse i forbindelse med OL i Tokyo i 2021 førte fredag til en dom.

Det var den tidligere chef for tøjvirksomheden Aoki Holdings, 84-årige Hironori Aoki, som ved Tokyos distriktsdomstol blev idømt 2,5 års betinget fængsel.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge japanske medier erkendte Aoki sig allerede tilbage i december skyldig i anklagerne om, at han og to kolleger havde betalt et bestyrelsesmedlem fra arrangøren for at få ekstra gode vilkår.