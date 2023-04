Vingegaard forlænger med Jumbo-Visma frem til 2027

- Hver dag presser vi hinanden til at blive bedre, og det er her, jeg kan udfolde mit fulde potentiale. Vi vil helt sikkert nå et endnu højere niveau sammen. Jeg ser frem til at vokse yderligere på holdet, fortsætter Vingegaard.

Jumbo-Vismas holddirektør Richard Plugge glæder sig over forlængelsen med den 26-årige dansker, der kom til holdet i 2019.

- Jonas passer fantastisk ind hos os: Han er ivrig efter at lære og nem at træne, og han skubber os også fremad som et hold, siger Plugge og fortsætter: