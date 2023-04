FCN-keeper efter nyt pointtab: Vi tager hele lortet

- Det vil altid være vores egen skyld, det er klart. Vi havde et forspring, men det er ikke noget, vi grubler over nu.

- Nu må vi se, hvordan det ender. Det kan være, at pointet mod Randers bliver det vigtigste, vi tager, siger målmanden.

Holdet cheftræner, Johannes Hoff Thorup, tror også stadig på guldet, men vil ikke komme med en helt så klar melding som sin keeper.

- Hvis han kan ende med at få ret i, at vi vinder mesterskabet, så tænker jeg da, at det er ret fint meldt ud.

- Jeg har stor tro på de her drenge, og vi skal nok gøre mere end rigeligt for at være med til sidst. Jeg ser et hold, der har kvaliteten til at kunne være med, siger FCN-chefen.

FCN har i mesterskabsspillets tre første kampe kun fået fire point. Hverken pointhøsten eller spillet mod Randers fjerner dog Thorups tro på tingene.

- Mange momenter af det vi lavede, får mig til at tro på det. Vi havde flere chancer, og vi kunne også afgøre det til sidst, hvor vi havde to store chancer. Jeg så et hold, der har kvaliteten til at være med.

- Jeg er sjældent tilfreds, når vi ikke vinder, men jeg har sagt til drengene i omklædningsrummet, at jeg tror, det her point kan blive vigtigere, end hvad vi lige går og regner med

- Der er noget viljestyrke i det hold her, som kan tage imod, når vi får en lussing en gang i mellem, og så slår vi ret hurtigt tilbage, siger Johannes Hoff Thorup.