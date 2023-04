Ustabile Liverpool gennembankede Leeds i målfest

Inden hjemmeholdet havde raset ud, var den gal igen. Efter et Leeds-boldtab kunne Diogo Jota spille Mohamed Salah fri til scoring.

Liverpools defensiv er dog stadig ikke skudsikker, hvilket Ibrahima Konaté til fulde demonstrerede umiddelbart efter pausen.

Den franske stopper snorksov med bolden for fødderne. Leeds erobrede den, og Luis Sinisterra havde ingen problemer med at udplacere Alisson i målet.

Konatés usikkerhed nåede ikke at forplante sig til resten af holdet, inden Diogo Jota havde genetableret forspringet med sin første scoring i et år.

Derefter ramlede det hele for hjemmeholdet, der havde danske Rasmus Nissen Kristensen med fra start.

Salah fik en scoring annulleret for offside, men tog hævn kort efter og gjorde det til 4-1. Et kvarter før tid gjorde Jota sig også til dobbelt målscorer, inden indskiftede Darwin Nunez i de sidste minutter afsluttede målfesten på et efterhånden affolket stadion.