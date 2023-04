Rune har opnået historisk avancement på verdensrangliste

Nummer syv er Holger Rune på verdensranglisten i tennis. Det er karrierens højeste placering indtil nu og den bedste danske herreplacering nogensinde.

Det er et avancement på to placeringer, efter at han i sidste uge lå nummer ni.

Som det højeste indtil denne uges opdaterede liste har Holger Rune i tre uger været oppe som nummer otte.