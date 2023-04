Ung dansker når badmintonfinale i Frankrig

Det blev lidt af et drama i tredje og afgørende sæt, hvor Magnus Johannesen smed en føring på 19-14.

Men efter fem tabte point i træk og 19-19-udligning lykkedes det for Magnus Johannessen at holde hovedet koldt og vinde kampens sidste to point.

Kineseren, der er nummer 92 i verden, sendte fjerbolden i nettet, da han skulle returnere serven på den danske matchbold.

Dermed kom Magnus Johannesen, der er nummer 49 i verden, et skridt tættere på sin første sejr på BWF World Tour, selv om det er i en af de mindre turneringer på kalenderen.