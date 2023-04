Federers danske overmand hadede at tabe

Det samme gælder ikke for Kenneth Carlsen, som tidligere har haft rekorden for flest nederlag i første runde ved de fire Grand Slam-turneringer.

Han var Danmarks store tennishåb i 1990’erne og 2000’erne og indledte karrieren med præstationer i verdensklasse.

Kenneth Carlsen har aldrig fået diagnosticeret OCD (Obsessive Compulsive Disorder), men han har tidligere fortalt, at han er overbevist om, at han led af sygdommen i mildere grad i løbet af sin karriere.

Målet om at vinde og frygten for at tabe satte en række handlingsmønstre i gang. Det startede først som en uskyldig leg, men udviklede sig senere til en plage, han ikke kunne slippe af med igen.