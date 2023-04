Peter Regin stopper karrieren som professionel ishockeyspiller.

Det fortæller den danske profil til TV 2 Sport.

37-årige Regin lægger skøjterne på hylden efter 21 år på topniveau. Han har senest spillet for tyske Eisbären Berlin.

- Det var det. Jeg har længe tænkt, at dette var min sidste sæson og har nu endelig taget beslutningen. Jeg er afklaret med beslutningen og føler ikke, at jeg har mere at give af, siger han til TV 2 Sport.