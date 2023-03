Også FN’s Menneskerettighedsråd har bakket op om, at udøverne ikke bør diskrimineres ud fra nationalitet.

Men det danske fægteforbund har alligevel valgt at sige fra.

- Det er nok ikke nogen hemmelighed, at vi har stemt nej til, at de skulle have lov til at være med. Vi har også det lille problem, at vores fægtere ikke ønsker at være en del af det. For nylig har over 300 fægtere afleveret et nødråb til IOC om, at vi ikke ønsker dem tilbage, siger han.

Forbundet gør det med åbne øjne. For Jan Sylvest Jensen er klar over, at det kan få konsekvenser på en række niveauer.

- For fægterne betyder det, at for at kvalificere sig til OL skal de rejse længere og dermed få større udgifter. For Danmark betyder det, at vi risikerer at miste turneringen fremadrettet. Vi kan måske ikke afvikle et internationalt stævne i Danmark på seniorniveau, siger formanden.