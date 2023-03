Svømmedronningen indtog verden

Hun hev 36 EM- og VM-medaljer hjem, herunder tre gange VM-guld og syv gange EM-guld. Hun deltog i og opnåede finaleplads under OL i fem olympiske lege i træk.

I dag er livet som professionel sportsudøver forlængst slut. Mette Jacobsen indstillede sin aktive karriere i 2006 og har ikke fortrudt det siden.

Hun ser tilbage med stolthed på sine præstationer og på at have været med til at skubbe aldersgrænsen for, hvor længe man kan præstere på topniveau.

Døtrene står øverst

Og der kom da også noget i Mette Jacobsens liv, der gjorde, at hun måtte træde et skridt tilbage: hendes to piger, Alberte og Amanda, på 12 og 15 år.