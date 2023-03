Kronprins Frederik bliver kransekagefigur for badminton-VM

- I Badminton Danmark er vi utrolig stolte over, at Hans Kongelige Højhed har takket ja til at være protektor, siger Kristian Pinderup Langbak, der er direktør i Badminton Danmark.

- Kronprinsen er jo meget sportsinteresseret, og det giver stor værdi for og respekt om VM i badminton at have ham som protektor, lyder det fra direktøren.

Danmark er efterhånden en erfaren vært for VM i badminton.

Det er således femte gang, at verdens bedste badmintonspillere kommer til Danmark for at dyste om verdensmesterskabet.