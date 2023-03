Sidste år vandt Viktor Axelsen All England i suveræn stil, men i jagten på et titelforsvar måtte han torsdag se sig slået allerede i anden runde.

Efter at have misset to matchbolde tabte danskeren med 15-21, 21-9, 21-23 til Ng Tze Yong fra Malaysia.

- Jeg har haft en god forberedelse og haft det ligesom sidste år. Jeg har ikke ændret noget. Det er kun mig selv. Der er ingen undskyldninger, siger Viktor Axelsen til TV 2 Sport.