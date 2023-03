Badmintonstjernen Viktor Axelsen kunne ikke leve op til sin status som verdens bedste torsdag eftermiddag.

I anden runde af All England tabte den forsvarende mester med cifrene 15-21, 21-9, 21-23 til Ng Tze Yong fra Malaysia.

Axelsen kom ellers tilbage efter at have været bagud med 15-19 i afgørende sæt. Danskeren kom tilbage og havde to matchbolde, men missede begge og tabte.