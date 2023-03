Ishockeymestre sætter kurs mod semifinale med ny sejr

Der spilles bedst af syv kampe i alle ishockeyligaens slutspilsserier, og dermed mangler Aalborg to sejre for at avancere til semifinalerne.

Efter at have delt de første kampe mellem sig kunne tirsdagens opgør meget vel blive en afgørende indikator for, hvem der går videre, og hvem der bliver elimineret efter gentagelsen af de seneste to års DM-finaler.

Aalborg fik en perfekt start på kampen. Efter tre minutter bragte Jeppe Jul Korsgaard værterne på 1-0, og bare et halvt minut senere fordoblede Ian Edmondson føringen.