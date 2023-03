Axelsen var på nippet til tidligt All England-exit

Lee Cheuk Yiu var dog godt spillende, og han spillede med enorm skarphed i sine slag. Adskillige slag på linjerne holdt ham helt med i sættet, og på sin anden sætbold tog han overraskende første sæt.

Sidebyttet viste, at Axelsen havde stået på den svære medvindsside i første sæt. Fra starten af andet sæt havde Lee Cheuk Yiu svært ved at styre længden på sine slag på baglinjen.

Til gengæld spillede hongkongeren med nærmest uhyggelig skarphed på nettet. Han blev ved med at vinde point med sit skarpe netspil, så Axelsen ikke kunne trække fra.

Selv om Lee Cheuk Yius chancebetonede spil voldte Axelsen problemer, endte sættet 21-15 i dansk favør.

Efter at have lykkedes med de fleste af sine chancebetonede slag i de to første sæt sneg fejlene sig ind hos den offensive spiller fra Hongkong.