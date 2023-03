I snart ni år har Omar Hassan været i Danmark.

Han taler flydende dansk og har fast arbejde på Aarhus Universitetshospital, og når han har fri, løber han både langt og stærkt. Så hurtigt, at han lige nu ligger til at komme med til VM i Budapest i august på maratondistancen.

Men han har ikke noget land at stille op for, og derfor kan han ikke deltage i et officielt VM. Han er flygtet fra Etiopien, hvor han risikerer at blive smidt retur til fængslet, hvis han vender tilbage.