Albert Capellas blev ikke manden, der skulle indlede et langt og lykkeligt forhold med FC Midtjylland.

Fyringen af den spanske træner er kulminationen på en kriseplaget sæson, der har efterladt sølvvinderne på en niendeplads med risiko for at misse mesterskabsspillet i Superligaen. Spørgsmålet er, om den 55-årige spanier bærer den primære del af ansvaret for miseren efter at have haft det sportslige ansvar i lidt over et halvt år.