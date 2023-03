En sejr til AGF i Randers var inden opgøret ikke sket siden 9. maj 2021, og en sejr med to mål var ikke sket siden 17. marts 2014, da AGF vandt 3-1. Nu stod AGF med chancen for at udviske begge disse statistikker og erstatte dem med en ny.

Ondt blev værre for Randers, da Carl Johansson fik tildelt sit andet gule kort og blev vist et rødt. Med 10 mand på banen jagtede kronjyderne et resultat. Men da det så mest sort ud, fik holdet reduceret, da Alhaji Kamara satte hovedet på et indlæg og sendte bolden i nettet til 2-1.

Tættere på kom Randers dog ikke, og så kunne AGF fejre at have sikret sig en plads blandt de seks bedste hold, når ligaen deles op i mesterskabs- og nedrykningsspil.