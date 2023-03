Ehlers tager tilbage til Schweiz efter landstrænertjans

- I fremtiden skal Valais (den region Visp ligger i, red.) blive lagt mere mærke til på det nationale ishockeykort. I Visp er der de forudsætninger og rammer, der skal til for at opnå dette, siger Ehlers på klubbens hjemmeside.

- Vi er klar over, at vi bliver nødt til at arbejde hårdt for at få succes. Jeg vil være en del af projektet for at få EHC Visp tilbage på vejen til succes i fremtiden.

57-årige Heinz Ehlers spillede som aktiv en kort overgang i Schweiz og har desuden haft flere trænerjobs i alpelandet. Han har tidligere stået i spidsen for EHC Biel, SC Langenthal, Lausanne og SCL Tigers.