Holger Rune springer op som nummer otte i verden

Holger Rune opnåede mandag sin højeste placering på verdensranglisten i tenniskarrieren.

Nu er den 19-årige dansker nummer otte. Det er et avancement på to placeringer. Det er samtidig den bedste placering for en dansk herrespiller nogensinde.

Det er to prominente navne, Holger Rune overhaler på listen. Det drejer sig nemlig om spanieren Rafael Nadal, der ryger ned som nier, og canadieren Felix Auger-Aliassime på tiendepladsen.