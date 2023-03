FCK-træner bad Daramy steppe op før forårets start

FCK lejede Daramy i Ajax i august sidste år, men den 21-årige angriber fik aldrig sat det forventede aftryk på ligaen i efterårssæsonen. Det har han til gengæld gjort fra forårets begyndelse, hvor han har scoret i alle ligakampe.

Efter storsejren søndag aften fortalte FCK-træner Jacob Neestrup, at han op til forårsstarten prikkede til Daramy for at få det bedste frem i ham.

- Jeg sagde til ham: ”Nu skal du lige steppe lidt op, er vi enige om det?” Det var vi heldigvis, siger Jacob Neestrup.

- ’Mo’ er bedst, når der er lidt pres på, hvilket måske er typisk for FCK-spillere generelt. Så snart der var point på spil i foråret har han været fuldstændig fænomenal.