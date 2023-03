Djokovic trækker sig fra Indian Wells midt i strid om visum

Den tidligere topspiller Tommy Haas, der er turneringsdirektør for Indian Wells, har kaldt det en skændsel, hvis Novak Djokovic ikke får lov til at rejse ind i USA.

Serberens beslutning om ikke at blive vaccineret har skabt flere problemer for ham. Sidste år rejste han ind i Australien for at deltage i Australian Open, men blev smidt ud af landet.

Siden gik han også glip af Indian Wells og Miami Open, før han til sidst også måtte opgive at spille grand slam-turneringen US Open.

I år fik han lov til at deltage i Australian Open og vandt.

Indian Wells begynder mandag, og Miami Open begynder den 20. marts.