OB-anfører efter 0-7 og ballade: En uge i modgang

- Vi har haft lidt modgang i løbet af ugen, som har gjort, at vi lige skulle samle os lidt mere, men jeg synes, at vi som trup er et ok sted, selv om der har været det ene og andet de seneste par uger.

- Vi har prøvet at distancere det, men vi føler, at det har været ekstra brænde på bålet på nogle sager, vi ikke følte var så store, og som kom til at fylde for meget udadtil, siger Jeppe Tverskov.

OB blev ramt af to røde kort i Parken, og nede med to spillere blev det fynske hold spillet ud af banen.