Herning buldrer videre på isen inden slutspil

Med sejren er Herning nu oppe på førstepladsen med 95 point. De forsvarende mestre fra Aalborg Pirates har samme antal på andenpladsen, men har spillet en kamp færre. Nordjyderne møder senere søndag Herlev Eagles.

Hernings sejr søndag blev grundlagt i første og anden periode med to scoringer i hver, så der stod 4-0 inden de sidste 20 minutter.

Med små fem minutter tilbage fjernede Thomas Andersen endegyldigt spændingen om udfaldet, da han gjorde det til 5-0.

Allerede inden kampen fik Hernings fans noget at glæde sig over. Her meddelte klubben nemlig, at den rutinerede profil Morten Poulsen også vil være at finde på Hernings hold de kommende to sæsoner.